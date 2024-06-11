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MARNI マルニ　財布
商品番号 Y99200395506
商品名

MARNI マルニ　財布
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MARNIマルニの三つ折り財布です。幅：約10cm高さ：約7cmマチ：約2.5cmお色：バーガンディ×ブラック×イエロー小銭入れ：1カード入れ：2お札入れ：1※1万円札入ります定価は6-8万円程でした。2年程使用しており、目立つ汚れや傷はありませんが使用感はあります。お札入れ内にあるタグ右端に折があります。詳しくは写真6枚目をご確認願います。
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