グッチ ベルト インターロッキング GG ゴールド バックル 黒 5 ...

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◾️商品名◾️グッチ GUCCIベルト バックル インターロッキングGGロゴ デカロゴ ゴールド 黒 ブラックメンズ レディース ユニセックス 男女兼用◾️カラー◾️ゴールド黒ブラック◾️サイズ◾️幅-全長3.8-119バックル高さ-幅6-6.7最小穴-最大穴91-106穴7個バックルを取り外してハサミで切ることでベルト長さ調節可能。素人採寸につき誤差あります。着画はお断り致します。◾️状態◾️目立つ傷汚れなくまだまだお使いいただけます。ベルトは社外の新品に変換済みです。◾️購入元◾️ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品ストアのオークション(鑑定済み)◾️配送◾️簡易梱包にて1〜2日程度で配送致します。仕事の都合で遅れる場合がございます。●お願い素人検品のためまれに見落としがございます。不備などございましたらご一報をお願いいたします。ご購入前に必ずプロフィールの確認をよろしくお願い致します。