SAN HIDEAKI MIHARA 長財布　黒

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この度は商品をご覧頂きありがとうございます。商品説明カラー···ブラック財布形···長財布 箱付き 新品未使用です‼︎サイズ横幅 約 20.5cm縦幅 約 10.5cm奥行き 約 2cm【神経質な方のご購入はお断りさせて頂きます】・原則早い物勝ちとさせて頂きます。・定期的にお値下げを行いますので、気になった商品はなるべく「いいね」をお願い致します。・即購入OK・他の方との割り込み購入OK・値下げ後の割り込みもOKメルカリルールに従って早い物勝ちとさせて頂きます！専用は作りません、トラブル防止の為にもお早い方、気に入って頂いた方でしたらどなたでもご購入下さい。・ブランド品の真贋について全て正規品である事をお約束致します。プロによる鑑定実施の上出品しております！・発送について点検、清掃済商品より出品しておりますので、ご購入後出来る限りの迅速な対応を心がけております。・商品の状態について多く写真を撮り少しでも見やすい工夫をしております、商品コンディションをよくご覧になって下さい、不明点は遠慮なく質問下さい。・商品の色味についてご使用の端末の設定や照明加減により実物と画像の色味が異なる場合がございますので、気になる方はご質問下さい。・返品、キャンセルについてご購入後のキャンセルはご遠慮下さい。万一当方での不備等ございましたら御連絡下さい、直ぐにご対応させて頂きます。・購入先 大手リサイクルショップ メルヘンショップ・番号 60