ダブルアールエル　Double RL ラルフローレン　サスペンダー

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商品詳細
商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、入札をお待ちしています。【商品の説明】商品名:ダブルアールエル DoubleRLラルフローレン サスペンダーブランド・メーカー：ダブルアールエル DoubleRLラルフローレン【商品の状態】使用状況:中古品なので写真以外の付属品はないです。ストックしてましたけど、不要なので売却します（買ってからはほぼ使っていないです）注意事項:あくまで中古品です、新品や見た目にこだわりすぎる人は入札を控えてください。【その他】不明点はご質問ください。
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