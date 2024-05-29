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【極美品】箱付き ルイヴィトン モノグラム エクリプス ポルトフォイユ ブラザ
商品番号 B58151947754
商品名

【極美品】箱付き ルイヴィトン モノグラム エクリプス ポルトフォイユ ブラザ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 14,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！ご購入前に必ずプロフィールをご一読ください！◎即購入OKです(^^)◎お値引大歓迎！フォロー割実施中！お気軽にフォローとコメントしてくださいね♪★神奈川県公安委員会にて古物商許可証を取得済★全ての商品は鑑定済みの正規品となっております！偽物の出品はございません。安心してご購入下さい！◇商品詳細◇【ブランド】LOUISVUITTONルイヴィトン【ライン】モノグラムエクリプス【商品名】ポルトフォイユブラザ【素材】レザー【サイズ】縦10cmｘ横19cmｘ厚さ2cm（素人採寸）【シリアルナンバー】CA5200【仕様】札入れｘ1、小銭入れｘ1、フリーポケットｘ4、カード入れｘ17【付属品】箱・保存袋・説明書（写真⑩）※イニシャル跡ありクレジットカード17枚、紙幣、名刺、チケットやレシートなど収納性に優れ、実用的な財布です！◇商品状態◇【極美品】・モノグラム柄くっきり・破れなしべたつきなし・ファスナーの動作良好・大きな傷やダメージなし・金具ピカピカ使用時に出来る擦れや汚れは少しありますが、普段使いに影響はなく、まだまだご使用いただける商品です！こちらの商品は簡易メンテナンス・クリーニングを実施しています。お手元に届いてすぐにお使いいただけます！◎全ての商品の状態を注意して確認しておりますが、写真に写らない細かな擦れなどある場合がございます。◎端末によって色彩が違って見える場合がございます。◎必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。◎中古品にご理解のある方のみご購入ください。◇購入先◇業者オークションサイト無言購入OKです！コメントを残されている場合でも、即購入された方を優先させていただきますので、ご了承ください。トラブルを未然に防ぐためにご納得されるまで、またよくご確認の上ご購入お願い致します！その他ご不明な点がございましたら、お気軽にコメントお願いいたします！↓その他の商品はこちらから↓#がんちゃんのブランド出品一覧A101
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