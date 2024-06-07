新品タグ付き 22ss ヨウジヤマモト ニューエラ ミニロゴ キャップ

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新品未使用タグ付き○商品名YohjiYamamoto×NEWERA930CSYYFMMINIBEG・YohjiYamamoto(ヨウジヤマモト)とNEWERA(ニューエラ)のコラボレーション・シグネチャーロゴを刺繍でデザイン・アジャスターでサイズ調節可能・生地はサスティナブル素材でECOPETを採用・男女兼用で被れるデザイン○BRANDYOHJIYAMAMOTO○素材ポリエステル65%、コットン35%______________________________【YohjiYamamoto/ヨウジヤマモト】81年に発表したパリコレクションで当時タブーとされていた“黒”を前面に押し出したショーを発表し、“黒の衝撃”と称され一大旋風を巻き起こす。賛否両論の評価を受けつつも、時代に流されないその反骨精神モード業界に革命をもたらす。2002年にはアディダスとの共同ブランド「Y-3」のクリエイティブディレクターに就任、ファッションとスポーツという2つの世界を融合し、革新的なスタイルを打ち出す。______________________________宅急便コンパクトまたは、ゆうパケットプラスにて発送します。注）手提げは撮影用です【関連検索ワード】yohjiyamamotoニューエラヨウジヤマモトCAP乃木坂46生田絵梨花与田祐希oneokrocktakaAlexandros川上洋平