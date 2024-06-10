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NIKE ナイキ リアクトエレメント55 ホワイト クリムゾン ゴールド
商品番号 Q81418166323
商品名

NIKE ナイキ リアクトエレメント55 ホワイト クリムゾン ゴールド
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,099 円
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商品詳細

型番:BQ6166-102ナイキ　リアクト　エレメント　55サイズ：US926.5cm#NIKE#Other#NikeReactElement55WhiteBlackCrimsonGold購入後、1hほど外で履きました。美品ですが、自宅保管のため、ご理解いただける方にご購入お願いいたします。箱はございません。シーン···ランニング/トレーニングメインカラー···ホワイト
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