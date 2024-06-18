kiryuyrik TシャツYOSHIKI SUGIZO Mr.Children

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ブランド:kiryuyrikキリュウキリュウサイズ:M肩幅約40cm脇下0cmの身幅約50.5cm下の生地を含まない袖丈約21cm下の生地を含む袖丈約26cm下の生地を含まない前側の着丈約67cm下の生地を含む前側の着丈約78.5cm下の生地を含まない後側の着丈約74.5cm下の生地を含む後側の着丈約86cm素人採寸または計測方法により誤差はありますのでご購入後に表記とサイズが違うなどの返品、クレーム等は受け付け出来ませんので参考程度にお考え下さい。定価:税込23100円着用回数：新品購入後1度だけ短時間着用品番:KN-HT33-05622SSLayeredV-NeckT-Shirtコメント:レイヤードになっています。内側の生地に引っかけてしまった後が2箇所程（見落としあるかもしれませんがご了承下さい）あります。生地の特性上引っかかりやすいと思います。（5〜6枚目画像参照）内側なので見えることはないですが完璧な商品、神経質な方、気になる方、はご購入を控えて下さい。完売品です。撮影に使用したハンガーは付きませんのでご了承下さい。タグもあります。着用、保管、発送時の梱包（小さく折りたたんで発送）によるシワなどはあります。こちらは現在価格より値下げはできかねますのでご了承下さい。コメント（質問）、購入希望の方はプロフィールを確認してからお願い致します。注意事項中古品ですので完璧な商品、神経質な方は購入をご遠慮ください。またどんな理由であっても返品（商品のすり替え防止等を防ぐ為）、クレームは受け付けできませんのでご了承下さい。購入者は上記のことに関して同意したものとしますので、ご理解ある方のみご購入お願い致します。#DIRENGREY#Die#GLAY#TERU#桜井和寿#JULIUS#YOSHIKI#スギゾー#JULIUS#ユリウス#Roen#ロエン#GalaabenD#ガラアーベント#YOHJIYAMAMOTO#ヨウジヤマモト#Y3#ワイスリー#LGB#NOID#BENNU#イチロー#BUCKTICK#今井寿カラー···ブラック