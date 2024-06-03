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TRUE RELIGION キャップ　ダメージキャップ
商品番号 E73537424911
商品名

TRUE RELIGION キャップ　ダメージキャップ
ブランド名 トゥルーレリジョン
特別価格 税込 3,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランドTRUERELIGIONトゥルーレリジョンダメージ加工を施したキャップ実際の使用の汚れなどもありますが内側はシミなど汚れはないかと思います！画像で状態などのご確認をお願い致します。この状態で頭周りを測りましたら55cmくらいでした。27
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