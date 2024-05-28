バーバリー チェック スリム バイフォールドウォレット 未使用品

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商品詳細
バーバリーの二つ折り財布になります。☆状態☆未使用保管品☆サイズ☆9.5㎝×11㎝☆付属品☆袋☆偽物やコピー商品には一切興味はございません。過去にも購入や所持した事も一切ございません。☆誠実にお互いに気持ちの良い取引のみを希望します。横柄な対応の方や無理な値下げ要求をされる方はお断りさせて頂きます。
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