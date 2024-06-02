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フェンディ マフラー ストール ズッカ柄 ストライプ イタリア製 ウール グレー
商品番号 C15060441865
商品名

フェンディ マフラー ストール ズッカ柄 ストライプ イタリア製 ウール グレー
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 7,482 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大手リサイクルショップにて購入しました。穴あきや破れなどなく非常に綺麗な状態です。素人保管のため、ご了承いただける方のみご購入をお願いいたします。◆ブランドFENDI／フェンディ◆サイズタテ：約160cm（フリンジ含まず）ヨコ：約34cm☆即購入OK☆☆24時間以内発送☆#けろぴすのアパレル柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレー、ブラック、黒素材···ウール
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