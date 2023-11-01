Rockon Social Club セット

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商品詳細
HMVオンライン購入「LIVEDVD1988」＋「CAVERALBUM2023」RockonSocialClub「1988」HMV購入特典クリアファイルHMVフリー冊子「themusic\u0026moviemaster」10冊セット以上の4点セットとなります小分けは出来かねますアルバム「1988」のみ、帯がありませんジャケットが紙製のため、包装を剥がす際に爪の後がついてしまいました少し目立ちますCD、DVD、いずれも一度聴いただけです初めての出品のため、至らない点があるかと思いますが迅速丁寧に対応させていただきますよろしくお願いいたします出品者の送料込みとさせていただきます
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