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Rockon Social Club セット
商品番号 T29319056776
商品名

Rockon Social Club セット
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 3,400 円
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商品詳細

HMVオンライン購入「LIVEDVD1988」＋「CAVERALBUM2023」RockonSocialClub「1988」HMV購入特典クリアファイルHMVフリー冊子「themusic\u0026moviemaster」10冊セット以上の4点セットとなります小分けは出来かねますアルバム「1988」のみ、帯がありませんジャケットが紙製のため、包装を剥がす際に爪の後がついてしまいました少し目立ちますCD、DVD、いずれも一度聴いただけです初めての出品のため、至らない点があるかと思いますが迅速丁寧に対応させていただきますよろしくお願いいたします出品者の送料込みとさせていただきます
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