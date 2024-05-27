【極美品】ブルガリ パレンテシ 二つ折り財布 コンパクト 財布 ロゴ ブラック

●商品説明、パッケージ内容ブルガリパレンテシ二つ折り財布コンパクトウォレットカードケースロゴレザーロゴクリップブラックメンズ比較的厚みが薄い財布で、レザーは柔らかめで傷がつきにくい素材です。●付属品本体●状態、ダメージ～外側～特筆すべきダメージはありません。～内側～札入れ内に汚れあり。比較的状態の良い美品となります。使用感はほとんどございません。※詳細は写真でご確認し、ご納得のうえご購入ください。●サイズ(平置実測の為若干の誤差あり)W 12×H 9.5×D 1cm●カラーブラック※撮影方法やモニターの特性により、色/素材感が実物と異なって見える場合があります。●発送方法・クロネコ便による匿名配送です。・ネコポスでの発送となります。※コメントせず即購入されても全然大丈夫です。やりとり面倒な方も歓迎です。※全て送料込みの価格です。ご不明点等ございましたらコメントください。よろしくお願い致します。



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