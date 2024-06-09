ロンワンズ　ラブ バイト リング

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商品詳細
ロンワンズのリングになります。付属品は革袋のみになります。サイズは約19-20号くらいになると思います。画像にてご確認よろしくお願い致します。自身購入ではないため詳しいことは分かりかねます。また中古品になるため傷、打痕、歪み、匂い等ありますのでご理解ある方のご購入よろしくお願い致します。ビルウォールレザートラヴィスワーカーロンワンズジャスティンデイビスロイヤルオーダークロムハーツウルフマンL.S.Dディールデザイン
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