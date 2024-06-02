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商品詳細
ENDバングル完売品にて、入手困難商品。素材：SILVER925縦5.5cm横幅7cm厚み3㎝肉厚5㎜重量感あります。付属品 純正ケース付日本のハイジュエリーブランドのend上田勝が、手掛けるブランドです。写真に男性、女性のつけたイメージ写真があります。ユニセックスで楽しめます。状態未使用美品。くすみはビンテージ加工されてます。※silver製品ですので使用に伴う特有の小キズ等やくすみはございますが使用には問題ありません。中古品となりますので御理解が出来る方のみの購入を御願い致します。個人保管の商品になります。大切に着用・保管していましたが、神経質な方は入札をご遠慮ください。ご検討よろしくお願いします。 その他類似品オススメ#LLYIACCESSORYその他類似品オススメ#LLYISELECTヴィンテージ商品オススメ#LLYIVINTAGELLYINo.090-090-719
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END バングル リング シルバー 925 レア 入手困難 美品
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