クーパーズタウン LA キャップ ブラック 美品

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COOPERSTOWNBALLLOGOCAPLA素材 コットン 100%サイズ FREE【COOPERSTOWN/クーパーズタウン】1988年、ニューヨーク州・クーパーズタウン近郊の丘にある小さな工場で誕生。MADEINUSA、ハンドメイドにこだわり、1860年頃まで遡るオールドスタイルのボールキャップを昔ながらの製法で再現しています。一度試着しただけの美品でございます。素材...コットン色…ブラック形...ベースボール