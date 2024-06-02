AIR FORCE1 SHADOW エアフォース1 シャドウ

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商品詳細
【商品】AIRFORCE1SHADOWエアフォース1シャドウ•ブランド:NIKEナイキ•品番:CI0919-100•カラー:ホワイト/ホワイト/ホワイト•素材:レザーと合成素材の組み合わせ•表記サイズ:27cm(us10)•箱等付属品：なし※ウィメンズ規格商品のため、男性は0.5cm程のサイズアップがおすすめです。【状態】中古品になりますので使用感はありますが、まだまだ履いて頂けると思います。状態は写真をご参照ください。※出品不慣れなため、その点ご承知頂ければと思います。※中古品のため、神経質な方はご遠慮ください。購入後のクレーム、返品はご遠慮ください。※ご不明点はお問合せください。
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