JUDY AND MARY ジュディマリ 非売品グッズ 販促POP(ポップ)

ジュディマリ販促POP(非売品)MIRACLEDIVING発売時にCDショップ店頭にて、アルバム発売告知として配置されておりました卓上POPになります。サイズ高26cm×横19cm×奥行9cm28年前の古い品なので汚れあり(写真8・9・10参照)発送はゆうパック宜しくお願い致します。



