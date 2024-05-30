純銀製 般若心経 仏像 ペンダントトップ 4.4g SILVER 純銀1000

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激レアな本物純銀(SILVER)製守護本尊仏像ペンダントヘッドネックレスヘッド(純銀1000日本国旗刻印有)です。シンプルなのに良く見るとかなり凝った仏像と般若心経の彫金ペンダントトップです。縁起が良い仏像がモチーフですので、御守りにもなります。実寸は、重さ：約4.4g全長(バチカン含む)：約25mm、横幅：約18mm、バチカン(ネックレス通し穴内径)：約3mm。男女兼用でご使用出来ます。あくまでも年代物の中古品になり暫く自宅保管しておりましたので細かい事を気になさるような神経質な方のご購入はご遠慮下さい。ダイヤモンドダイアモンドペンダントヘッドネックレスヘッド9金10金14金18金24金K9K10K14K18K249K10K14K18K24KWGUNOAERREK18WGウノアエレスネークペンダントヘッドネックレスパイソン蛇へびヘビスネークスネイクリザードコブラダイヤモンドダイアモンドスネークネックレスホワイトゴールド蛇ネックレスタグドッグタグペンダントトップアバランチアヴァランチAVALANCHEイエローゴールドドッグタグペンダントトッププレート職人技昇鯉純金YG昇鯉ペンダントトップストラップフィッシュK18YG般若心経プレートトップペンダントトップIDタグドッグタグK18KYG不動明王像お不動さん大日大聖不動明王無動明王不動尊密教根本尊大日如来化身仏像五大明王成田山JAPAN日本入墨刺青彫り物彫物彫刻日月神示浅草浅草寺富岡八幡宮深川不動尊下町江戸明治昭和大正社寺仏閣不動明王大日如来阿修羅天照大神守護神守護霊守り神守神七福神布袋達磨だるまダルマ縁起縁起物粋イキ牡丹桜梅松竹梅祭り祭三社祭カニかに蟹甲羅リュウ竜龍火炎竜火炎龍火竜火龍水竜水龍不動竜不動龍ドラゴン虎寅トラタイガー三木貞夫氏原型制作不動明王像お不動さん大日大聖不動明王無動明王不動尊密教根本尊大日如来化身信仰造像仏像五大明王般若心経好きな方に！材質···シルバー