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ジャスティンデイビス　GLAM リング　ターコイズ
商品番号 Y95167485684
商品名

ジャスティンデイビス　GLAM リング　ターコイズ
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 16,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

17号です。2年前にオーダーで購入しました。愛用傷ありですのでご了承いただける方に。SILVER925/TURQUOISE/DIAMOND商品番号：SRJ5032TQ11¥170,500ターコイズは数千年の古代より大文明の統治者達を飾ってきました。人生の守護石として身に付ける人も多くパワーストーンと呼ばれています。ダイヤモンドが取り巻くブランドならではの美しいフォルムは必見です。ターコイズは数量限定アイテムとなります。材質···シルバー装飾···ダイヤモンド装飾···ターコイズ
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