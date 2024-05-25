ジャスティンデイビス　GLAM リング　ターコイズ

17号です。2年前にオーダーで購入しました。愛用傷ありですのでご了承いただける方に。SILVER925/TURQUOISE/DIAMOND商品番号：SRJ5032TQ11¥170,500ターコイズは数千年の古代より大文明の統治者達を飾ってきました。人生の守護石として身に付ける人も多くパワーストーンと呼ばれています。ダイヤモンドが取り巻くブランドならではの美しいフォルムは必見です。ターコイズは数量限定アイテムとなります。材質···シルバー装飾···ダイヤモンド装飾···ターコイズ



GLAM リング(TURQUOISE)



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Justin Davis ジャスティンデイビス SRJ503 GLAM リング TURQUOISE ターコイズ DO.27 シルバー925 シルバー系 ターコイズ系 12号【中古】



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定価 14.9万・新品 Justin Davisダイヤモンド・オニキスリング 12号



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