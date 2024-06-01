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【新品】ネックレス 虎 パンサー 牙 キバ レッド シルバー ロープ チェーン
商品番号 C17527585986
商品名

【新品】ネックレス 虎 パンサー 牙 キバ レッド シルバー ロープ チェーン
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 1,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品】ネックレス虎パンサー牙キバファングお守りレッドシルバーロープチェーンスカーアイスブリンブリンhiphopサイズ（約）ロープチェーン長さ52cm幅0.4cmペンダント縦4.6cm横2.5cmカラーシルバー☆☆シルバーカラーの虎のペンダントになっております！お守りとしての意味もあり、AAACZダイアが詰め込められてクラブやストリートどんな場所でも輝ける一品になっております☆☆最高品質AAACZダイア検索渋谷ストリート原宿サブカル系メンヘラヤンデレロックテニスCZダイヤメンズヒップホップジュエリーブリンブリンダンスB系ストリート系キュービックジルコニアゴールドlilWaynelilpeeplilpumppopsmokeliluzivertなどのヒップホップアーティストが愛用してるブリンブリンなどにイメージが近くてかっこいいです。ゴールドチェーン喜平チェーンマイアミキューバンk1818kダイアモンド#ピアス#ボディピアス#アクセサリー#ネックレス#イヤリング
http://narcologia.ru/goods/plaque295407.html
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