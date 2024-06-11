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BVLGARI ビーゼロワンリング
商品番号 Q43876740489
商品名

BVLGARI ビーゼロワンリング
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 38,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BVLGARIビーゼロワンリングです。K18ホワイトゴールド素材です。サイズは約22号です。箱、保存袋はありませんので、写真の現物をGUCCIの保存袋に入れて発送致します。
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