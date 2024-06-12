藤田嗣治　カフェにて　画集より　状態良好　新品額付

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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。藤田嗣治、画集より。「カフェにて」希少、図録画集の中の、一枚の作品を額装したものです。作品の状態は年代ものですが、保存状態が良好だったため、綺麗です。作品サイズ約１８ｃｍ×１５，５ｃｍ。卓上用や、インテリアに適したサイズとなっております。新品の額が付きます。さくひんに合わせたマット・ガラス付き、色は黒色の新品です。zero専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。