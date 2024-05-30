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90's NIRVANA リミテッドエディションボックスTシャツ ニルヴァーナ
商品番号 V47130674019
商品名

90's NIRVANA リミテッドエディションボックスTシャツ ニルヴァーナ
ブランド名 ニルヴァーナ
特別価格 税込 3,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90'SNIRVANABOXLIMITEDEDITIONTシャツです。こちらはヘルタースケルタータグの物です。状態考慮プライスです。最近古着屋さんで3万円ほどで取引されていました。参考までにご検討ください。身幅　51.5着丈　60.5
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