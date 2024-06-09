ハワイアンジュエリー・ ブラックオーバル・アバロンシェル ・リング【 18号 】

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ハワイアンジュエリー・ アバロンシェル ・スクエアリング【 18号 】- ハワイアンジュエリー・ アバロンシェル ・スクエアリング【 18号 】-

ご覧頂きありがとうございます。海外への旅行も手軽に行けない状況ですね。せめてアクセサリーにハワイアン・ジュエリーを身につけて気分だけでも旅行気分を味わってみませんか？こちらはアバロンシェルが象嵌技術で埋め込まれたオーバル・ブラック・リングになります。貝の真珠層と漆黒のうるしを組み合わせる螺鈿は、8世紀に中国から装飾技術が輸入され伝統的な茶道具や仏具,最近では京アクセサリーにも見られます。貝殻を加工してアクセサリーにするハワイアンジュエリーで、プカシェルと呼ばれるネックレスなどと並びリングとして用いられています。こちらのデザインは1点物となります。天然のアバロンシェル(アワビ貝の一種パウア貝別名孔雀貝)を使用しており、オーロラのような複雑な色味から「海のオパール」とも呼ばれています。太陽光などに反応し、上品で神秘的な輝きを発してくれます。パワーストーンの世界では天然石を浄化する際の入れ物として使われています安価な合金と違いステンレス仕様なので汗・水に強く、錆びません。お手入れも簡単です。インディアンジュエリーや、メキシカンジュエリーが好きな方にオススメです。ホーセンブース、LAVER、ジャムホームメイドなど好きな方にもオススメです。[商品説明] 素材：金属部分 ステンレス サイズ：18号（日本サイズ）アバロンシェルは,使う部分が異なるためリング毎に絵柄が異なります。————————————————※海外輸入品のため小傷がある場合が御座います。神経質な方はご購入をお控えください。————————————————＊値下げ不可＊即購入OKです。#ハワイアンジュエリー#フォロー割実施中！5Q80