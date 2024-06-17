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VANS OLDSKOOL 50周年 チェッカー 深緑
商品番号 M98485393685
商品名

VANS OLDSKOOL 50周年 チェッカー 深緑
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 1,944 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンズのオールドスクール　50周年のチェッカーです黒×深緑us9.5サイドテープに汚れがありますが、着用は3回程度の美品です。古着に理解ある方のみよろしくお願いします。詳細は写真で判断するかコメントからどうぞ。50th
http://narcologia.ru/goods/forthcoming935592.html
http://narcologia.ru/goods/diamond109958.html
http://narcologia.ru/goods/procurement87133.html
VANS OLDSKOOL 50周年 チェッカー 深緑
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VANS　バンズ　50周年　オールドスクール　スニーカー　チェック柄　29
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