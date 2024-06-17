VANS OLDSKOOL 50周年 チェッカー 深緑

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未使用品 VANS バンズ OLD SKOOL オールドスクール チェッカー US7 ...



国内販売中/7月17日発売予定】フォーサーティー × バンズ オールド ...

バンズのオールドスクール 50周年のチェッカーです黒×深緑us9.5サイドテープに汚れがありますが、着用は3回程度の美品です。古着に理解ある方のみよろしくお願いします。詳細は写真で判断するかコメントからどうぞ。50th