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New Balance CM1400 UG 28.0cm
商品番号 J84945566081
商品名

New Balance CM1400 UG 28.0cm
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NewBalanceCM1400UGBEAUTY\u0026YOUTHUNITEDARROWSの別注品、28.0cmになります。あまり履かないまま保管していたためソールの減りや加水分解ありません。右足の内側に若干の汚れがあります。(画像5枚目参照)箱付きです。
http://narcologia.ru/goods/Persia771588.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce474155.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation434421.html
New Balance CM1400 UG 28.0cm
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