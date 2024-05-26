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ライオンハート ネックレス メンズ ダブルリング ブルー 青 ブランド
商品番号 I80720071483
商品名

ライオンハート ネックレス メンズ ダブルリング ブルー 青 ブランド
ブランド名 ライオンハート
特別価格 税込 2,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気アクセサリーブランドLIONHEARTライオンハートのメンズネックレスです。シンプルなシルバーカラーのリングとチェッカー柄のブルーのリングがおしゃれなアイテムです。男性へのプレゼントにもおすすめです。こちらの商品はお値引きできません。カラー：シルバー（ブランド名刻印）、ブルー（チェッカー柄）サイズ：リング直径約15mm×厚み約3mm、チェーン長さ約45cm(アジャスター+5cm)素　材：ステンレス/ジルコニア付属品：使用説明書、専用巾着、ショッパー【120933】
http://narcologia.ru/goods/reproduce478755.html
http://narcologia.ru/goods/mythic508735.html
http://narcologia.ru/goods/encourage856272.html
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