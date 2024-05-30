ボッテガヴェネタ 新品 ポーチ コインケース メイクポーチ ...

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購入前、必ずコメント下さい。ボッテガヴェネタのポーチ、コインケース、メイクポーチ。お好きな感じで使えます！手のひらサイズ程。画像でサイズは記載あります。ハワイのボッテガヴェネタの購入です。新品で画像撮るために開けたのみです。かなりお安く出しましたのでお値下げは考えておりません。箱、商品のトライアングル型の布袋（元々入っていたもの）ショッパー袋付き ベージュの