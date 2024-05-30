BOTTEGA VENETA イントレチャート コインケース

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商品詳細
ボッテガヴェネタのコインケースです。やや使用感のあるusedです。角スレあり。最近まで使用してましたので使用感はありますがまだまだ使用できる品物です。付属品はありません。ボッテガヴェネタBOTTEGAVENETAコインケース小銭入れ
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