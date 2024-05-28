美品　EVAE X TYGA エバーモブ タイガ ネック

EVAEXTYGAエバーモブタイガネックレス美品です(^^)香港出身のインスタグラマー/クリエイティブディレクターJiroLeeによるストリートウェアブランド「EVAE」。姉妹ブランドのSALUTEと共に、A$APROCKYを筆頭にA$APMOB、RAESREMMURD、LIL'YATCHTYなどが着用し、爆発的な人気を得ています。コンプトン出身のラッパーTYGAとのコラボレーションコレクション。長さを調節できるタイプのビーズネックレスです。宜しくお願い致します(^O^)



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6月末頃お届け予定】 EVAE MOB X TYGA NECKLACE エバーモブ ネックレス



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