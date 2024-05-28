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美品　EVAE X TYGA エバーモブ タイガ ネック
商品番号 T67139503251
商品名

美品　EVAE X TYGA エバーモブ タイガ ネック
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EVAEXTYGAエバーモブタイガネックレス美品です(^^)香港出身のインスタグラマー/クリエイティブディレクターJiroLeeによるストリートウェアブランド「EVAE」。姉妹ブランドのSALUTEと共に、A$APROCKYを筆頭にA$APMOB、RAESREMMURD、LIL'YATCHTYなどが着用し、爆発的な人気を得ています。コンプトン出身のラッパーTYGAとのコラボレーションコレクション。長さを調節できるタイプのビーズネックレスです。宜しくお願い致します(^O^)
http://narcologia.ru/goods/insignificant624782.html
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