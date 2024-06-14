新品 カーハート オデッサ キャップ カーハートブラウン サイズ調節可能

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。新品未使用タグ付きカーハートオデッサキャップカーハートブラウン本体は洗いのかかったダック生地で、6パネルのキャップです。バックはマジックテープサイズ調節可能フロントにはロゴマークのパッチ付きバックに刺しゅうのブランド名付き◆素材本体部分コットン100％ご質問等ございましたら遠慮なくコメント欄からどうぞ！#fromUSA#ディッキーズ#カーハート#ベンデイビス#バンズ#ステューシー#ディーシーシューズ#リーバイス#アディダス#プーマ#ナイキ#55DSL#ボルコム#レインスプーナー#レッドカップ#トミーヒルフィガー#ラルフローレン#エルアールジー#フレッシュジャイブ#カルバンクライン#チャンピオン#ディズニーヴィンテージ#トゥエンティファイブ素材...コットンカラー...ブラウン形...ベースボール
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