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シルバー.ネックレス.925.渋.燻.マオリ？
商品番号 C46555313221
商品名

シルバー.ネックレス.925.渋.燻.マオリ？
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,079 円
在庫状況 あり

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商品詳細

気になる点がございましたらご質問ください。トップとチェーンは別々に購入しました。材質···SV925
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