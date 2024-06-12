ゴローズ小フェザーゴールド

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商品詳細
ブランド】goro's（ゴローズ）【品名】【オールド】ハートホイールフェザー小ネックレストップ【対象】メンズ【表記サイズ】小【実寸】縦幅：35.7ミリ最大横幅：6.6ミリ重さ：2グラム【素材表記】表記無し【原産国】表記無し【カラー】シルバー/ゴールド【商品状態】使用感有り全体的にくすみ/変色有り
http://narcologia.ru/goods/reboot317536.html
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