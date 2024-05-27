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- ポケモンカード ピカチュウEX 1ed CP2 4807番
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商品詳細
プロフ、商品説明を読んだ上でご購入をお願いします。こちらの商品は値下げ不可です。バラ売りは可能ですが、単価が高くなります。★即決可能です。★カード商品すべてプレイ用となっています。一律して細かい傷や汚れがあります。★同時購入による値引きをさせていただいております。ご購入前にコメントお願いします。★配送は基本にミニレターで行っております。 ＋250円でメルカリ便に変更出来ます。 ＋50円で濡れ折れ対策をします。★エキスパンションマークが異なる場合がございます。★梱包は基本スリーブのみ
http://narcologia.ru/goods/cowpox115339.html
http://narcologia.ru/goods/preference877038.html
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