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コンバース　チャックテイラー　26cm グリーン　ハイカット
商品番号 C72816041035
商品名

コンバース　チャックテイラー　26cm グリーン　ハイカット
ブランド名 コンバースオールスター
特別価格 税込 1,943 円
在庫状況 あり

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商品詳細

去年くらいに購入したまに履いてました。がっつりホームクリーニングしました。箱つきなら➕500円です。CONVERSEALLSTAR100COLORSHI100周年記念REACTCHUCKTAYLOR(コンバースオールスター/チャック・テイラー)【商品説明】コンバースCONVERSEオールスター100COLORSHI100周年1CK939ダークティール。2017年で生誕100年を迎えた「ALLSTAR」を記念して作成。通常のオールスターと違う織のキャンバスを採用し独特な質感を演出したアッパー、インソールにはクッション性を向上させたリアクト（REACT）インソール搭載。シュータン（ベロ）はメモリーフォームでホールド感を向上させ、撥水加工したシューレースとコーティングしたハトメで黒ずみを軽減。気軽で身近な名品「コンバースオールスター」です。
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