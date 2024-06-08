80s　BARBOUR border c40　2クレスト　ターコイズ

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*item*1984年 BARBOURborderc402クレストバブアー ボーダー 2クラウン*detail*size-40着丈-92cm身幅-63cm肩幅-50cm袖丈-59cm(採寸につきまして、誤差は生じます)color_ネイビーmaterial_オイルドコットンcountry_ イギリスyear_1984condition-2クレスト期ネイビーボーダー。棒ジップ、黒ボタン、ターコイズ系ネイビーのボディ、雰囲気抜群です。袖裏に小さなダメージ、オイルムラ、他スレによるダメージが多少ございます。まだまだご使用していただけるコンディションです。画像をしっかりとご確認いただき、ビンテージバブアーにご理解いただける方のご購入をお願いします。ご不明点はご質問をお願い致します。___________________________*terms*・送料、発送方法等は発送方法の項目をご確認下さい。その他ご希望の場合は事前にご質問下さい。 ・基本的に出品商品は中古品になります。状態は画像を注意深くしっかりとご確認下さい。以下全てご納得の上のご購入をお願い致します。採寸は素人採寸です。目安とお考えください。採寸方法には個人間の違いもございますので、寸法が気になる方は繰り返しご質問下さい。（着丈:後身襟元~裾下、身幅:脇下~脇下を採寸しております。）・パソコン、スマホのモニタや閲覧環境、撮影の照明具合によって、実物と色味が異なる場合がございます。・微細な点やダメージの見落とし等がある場合も考えられますので、気になる点はご質問をお願い致します。画像にてご確認ください。わからないことはご質問をお願い致します。ご理解のある方のみご購入お願い致します。また、商品につきましては、記載してある説明文の内容以外に、確認できなかった汚れやダメージがある場合がございます。商品の正確な情報を100％お伝え出来ないのが現状ですので神経質な方はお控えください。