頭部プラチナ全金大イーグル

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
頭部はプラチナ950材質でボディは１8金です。元々はちょっと赤みがある１8金ピンクゴールドで作られてしまったので１8金イエローゴールド厚メッキ加工して色味を黄色にしてしまいました。シルバー丸環が付いたまま１8金イエローゴールド厚メッキしてみました。重さに丸環も含まれちゃっています。中イーグルの頭部がプラチナでボディが１8金のは売れちゃったので勢いで作った全プラチナイーグルのボディを１8金イエローゴールドでメッキしてみました。
http://narcologia.ru/goods/traverse433726.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate988148.html
http://narcologia.ru/goods/update324595.html
頭プラチナ全金大イーグル
頭プラチナ全金大イーグル 頭プラチナ全金イーグル GOD SUNS
頭プラチナ全金大イーグル 頭プラチナ全金イーグル GOD SUNS
頭プラチナ全金大イーグル 頭プラチナ全金イーグル GOD SUNS
ゴローズ goro's [非売品][特注]プラチナヘッド全金大イーグル – DELTAone
ゴローズ プラチナヘッド全金大イーグル
頭プラチナ全金大イーグル 頭プラチナ全金イーグル GOD SUNS
ゴローズ goro's [非売品][特注]プラチナヘッド全金大イーグル – DELTAone
頭プラチナ全金中イーグル 頭プラチナ全金イーグル GOD SUNS
SALE／58%OFF】 頭部プラチナでなく頭銀全金大イーグル kids-nurie.com
頭プラチナ全金小イーグル 頭プラチナ全金イーグル GOD SUNS
タディアンドキング TADY&KING大イーグル全金 頭プラチナ Necklace ...
SALE／58%OFF】 頭部プラチナでなく頭銀全金大イーグル kids-nurie.com
http://narcologia.ru/goods/traverse433726.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate988148.html
http://narcologia.ru/goods/update324595.html
頭プラチナ全金大イーグル
頭プラチナ全金大イーグル 頭プラチナ全金イーグル GOD SUNS
頭プラチナ全金大イーグル 頭プラチナ全金イーグル GOD SUNS
頭プラチナ全金大イーグル 頭プラチナ全金イーグル GOD SUNS
ゴローズ goro's [非売品][特注]プラチナヘッド全金大イーグル – DELTAone
ゴローズ プラチナヘッド全金大イーグル
頭プラチナ全金大イーグル 頭プラチナ全金イーグル GOD SUNS
ゴローズ goro's [非売品][特注]プラチナヘッド全金大イーグル – DELTAone
頭プラチナ全金中イーグル 頭プラチナ全金イーグル GOD SUNS
SALE／58%OFF】 頭部プラチナでなく頭銀全金大イーグル kids-nurie.com
頭プラチナ全金小イーグル 頭プラチナ全金イーグル GOD SUNS
タディアンドキング TADY&KING大イーグル全金 頭プラチナ Necklace ...
SALE／58%OFF】 頭部プラチナでなく頭銀全金大イーグル kids-nurie.com