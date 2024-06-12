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頭部プラチナ全金大イーグル
商品番号 J35179619028
商品名

頭部プラチナ全金大イーグル
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 210,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

頭部はプラチナ950材質でボディは１8金です。元々はちょっと赤みがある１8金ピンクゴールドで作られてしまったので１8金イエローゴールド厚メッキ加工して色味を黄色にしてしまいました。シルバー丸環が付いたまま１8金イエローゴールド厚メッキしてみました。重さに丸環も含まれちゃっています。中イーグルの頭部がプラチナでボディが１8金のは売れちゃったので勢いで作った全プラチナイーグルのボディを１8金イエローゴールドでメッキしてみました。
http://narcologia.ru/goods/traverse433726.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate988148.html
http://narcologia.ru/goods/update324595.html
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