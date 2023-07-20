未使用品 VANS ERA エラ Tiffany カラー ティファニー 【28】

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ご覧頂きありがとうございます(*^^*)/★★時間帯問わず24時間コメント、ご購入手続き頂いて構いません★画像.説明文をご覧頂き不明点が無いようでしたら【即購入OK】になります。※訳あり品等は画像で状態をしっかりご確認頂きますようお願い致します。《商品説明》VANSERAヴァンズエラ人気の定番モデル「ERA」★オーセンティックなデザインにクラシックスポーツを思わせるカラーリング★発色の良いティファニーブルーでコーディネートのアクセントとして足元を彩ります★ERAはスケーターやサーファーから愛され続けるVANS定番のローテクスニーカーになりVANS初代モデル「AUTHENTIC」の履き口にパッドを搭載しスケーターのハードな動きにも対応するよう作られています★グリップ力のあるソールをバルカナイズ製法で仕上げる事でシンプルな見た目と機能性を兼ね備えた一足★好配色のモデルになり既に生産終了になりますのでお探しだった方は是非★★size表記★【28.0】★素材★アッパー：キャンバス★color★BLACK/WATERFALL※出来るだけ現物の色味に近いように画像掲載はしておりますがお使いの端末によって実際の色味と異なってしまう場合があるかと思いますのでご理解の程お願い致します。★condition★展示会会場や店舗にてディスプレイされていた商品になります。箱やフラッシャー.紙タグ等は無く現品のみ。展示品につき内タグ【サイズタグ】部分にペン線【✖️】が入っております。未使用に近く極美品かと思いますが詳細は画像.下記を参考にご確認下さい。1.※特筆するダメージや汚れは無く綺麗な状態になります。※状態の表記は主観になります【未使用】【展示品】にはなりますが流通過程で人の手には触れておりますので中古品、古着に慣れていない方、神経質な方はご納得行くまでコメントにて状態をお問い合わせ頂いてからご購入頂くか、ご購入自体をお控え下さい。状態は隠す事無く情報記載、画像添付しておりますが見落としがあった場合はご理解下さいませ。ご理解のある方は是非ご検討頂けたら幸いです♪お取り引き頂ける際は【迅速】【丁寧】を心掛け対応させて頂きますので宜しくお願い致しますm(__)m【550】