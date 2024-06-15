定価85000円 蛇革 パイソン スキン 長財布 赤 レッド

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商品詳細
ご予算あれば多少のお値引可能です。お気軽にお声掛け下さい！下記内容をご確認の上お取引お願い致します。ご購入後はなるべく迅速な対応をお約束致します。商品はUSED品・もしくは保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。✨商品説明✨ブランド：ノーブランドカラー：赤レッド材質：パイソン蛇革サイズ：20cm×10cm×2cm✨状態✨新品未使用です！蛇革特有のシャラシャラとした感触が気持ち良いです！
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