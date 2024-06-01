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ニューエラ 帽子 キャップ メタル ヤンキース new era 黒 9FORTY
商品番号 M12481606821
商品名

ニューエラ 帽子 キャップ メタル ヤンキース new era 黒 9FORTY
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,779 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※発送方法に関しまして必ず注意をお読みください。#sports_mix_商品一覧#sports_mix_NewEra_商品一覧#sports_mix_NewEra_9FORTY商品一覧#sports_mix_アクセサリ_商品一覧海外正規代理店で購入した100%正規品。安心してお買い求めください。■状態新品未使用■ブランドNewEraニューエラ■商品名ニューエラキャップ940ニューヨークヤンキースNewera9FortyNewYorkYankees■サイズ9FORTY　ワンサイズ後ろのアジャスターでサイズを調節可能です。頭囲：約56.8～60.6cmつば長さ:約7cm(中心部分)高さ:約10cm(一番深いところ)■色ブラック　メタル：シルバーBLACKxSILVER■素材ポリエステルコットン■商品説明フロントパネル左下にはNYの小さいメタルロゴが入り、左のサイドパネルにニューエラフラッグの刺繍ロゴが入ります。メンズ、レディース兼用■発送方法らくらくメルカリ便(ヤマト宅急便)帽子の高さに合わせた60サイズのダンボール梱包コメントよりお申し付けください。お値段を変更させていただきます。カラー...ブラック形...ベースボール
http://narcologia.ru/goods/perforce703265.html
http://narcologia.ru/goods/moped188568.html
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