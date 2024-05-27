ポーター カレント ロングウォレット

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商品詳細
商品名 ポーターカレントロングウォレットカラー ブラック商品状態は購入してから2〜3ヶ月位の使用ですズボンのポケットなどに入れて使用はしておらず主にボディバッグの中に入れて持ち歩いていたので形が大きく崩れたりはしていません。近くでよく見ると通常使用で付いてしまうような擦れた傷などがありますので、やや傷や汚れありで出品しています。（9枚目、10枚目の写真を参考にしてください）あくまでも中古品としての出品ですので中古品にご理解のある方のみでお願いいたします
http://narcologia.ru/goods/ordering333979.html
http://narcologia.ru/goods/capitation933608.html
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