スナップオン　ソフトグリップ　キーホルダー　ダークチタニウム　グレー　限定カラー

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
スナップオンのミニドライバーの柄を使ったキーホルダーです。こちらはプラスドライバーの軸を抜いて加工して作りました。グリップカラーはダークチタニウム/ブラックです。レアカラーになります。グリップ部分の大きさは約7ｃｍ全長約11.9ｃｍ（クリップ、リングを含む最大部分）※製造上の僅かな傷がある場合があります。※その他のカラーがある場合もあります。ご希望の場合はコメント下さい。追跡番号のあるネコポスで発送致します。#Snapon#Tools#ツールズ#マックツール#マックツールズ#マック#MacTool#MacTools#KTC#工具#ハンドツール#ツール#スクリュードライバー#ねじ回し#精密#精密ドライバー#アメリカ#アメリカン#アメリカン雑貨#アメリカングッズ#アメ雑#USA#柄#ソフトグリップ#ラバーグリップ#鍵#キーリング#キータグ#KEYLING#KEYTAG#カスタム#カスタム品#改造#ハンドメイド
http://narcologia.ru/goods/displease697931.html
http://narcologia.ru/goods/response764542.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial658116.html
http://narcologia.ru/goods/displease697931.html
http://narcologia.ru/goods/response764542.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial658116.html
Snap-on（スナップオン）ハードグリップ オリジナル キーホルダー ...
Snap-on（スナップオン）ソフトグリップ オリジナルキーホルダー《限定 ...
Snap-on（スナップオン）ソフトグリップ オリジナルキーホルダー《限定 ...
Snap-on（スナップオン）ソフトグリップ オリジナルキーホルダー《限定 ...
Snap-on（スナップオン）ハードグリップ オリジナル キーホルダー ...
Snap-on（スナップオン）ハードグリップ オリジナル キーホルダー ...
Snap-on（スナップオン）ハードグリップ オリジナル キーホルダー ...
Snap-on（スナップオン）ソフトグリップ オリジナルキーホルダー《限定 ...
Snap-on（スナップオン）ソフトグリップ オリジナルキーホルダー《限定 ...
Snap-on（スナップオン）ソフトグリップ オリジナルキーホルダー《限定 ...
Snap-on（スナップオン）ソフトグリップ オリジナルキーホルダー《限定 ...
スナップオン ガンの値段と価格推移は？｜36件の売買データから ...
Snap-on（スナップオン）ソフトグリップ オリジナルキーホルダー《限定 ...