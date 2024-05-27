スナップオン　ソフトグリップ　キーホルダー　ダークチタニウム　グレー　限定カラー

スナップオンのミニドライバーの柄を使ったキーホルダーです。こちらはプラスドライバーの軸を抜いて加工して作りました。グリップカラーはダークチタニウム/ブラックです。レアカラーになります。グリップ部分の大きさは約7ｃｍ全長約11.9ｃｍ（クリップ、リングを含む最大部分）※製造上の僅かな傷がある場合があります。※その他のカラーがある場合もあります。ご希望の場合はコメント下さい。追跡番号のあるネコポスで発送致します。#Snapon#Tools#ツールズ#マックツール#マックツールズ#マック#MacTool#MacTools#KTC#工具#ハンドツール#ツール#スクリュードライバー#ねじ回し#精密#精密ドライバー#アメリカ#アメリカン#アメリカン雑貨#アメリカングッズ#アメ雑#USA#柄#ソフトグリップ#ラバーグリップ#鍵#キーリング#キータグ#KEYLING#KEYTAG#カスタム#カスタム品#改造#ハンドメイド



Snap-on（スナップオン）ハードグリップ オリジナル キーホルダー ...



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