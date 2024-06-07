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ミドルトラッカーウォレット　トラッカーウォレット　ウォレットチェーン
商品番号 Y90768411160
商品名

ミドルトラッカーウォレット　トラッカーウォレット　ウォレットチェーン
ブランド名 キャリー
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

牛ヌメブラックボタン　シルバーファスナーWALDES横15.5cm縦9cm厚み1cmウォレットチェーン全長40cmチェーン30cm長い時間お尻のポッケに入れてても違和感なく使える薄いシンプルな2層構造になってますお札は折らずに入りますトラッカーウォレットロングトラッカーウォレットミドルトラッカーウォレットショートトラッカーウォレットキャリーオモシーチャンネルタトゥースタジオヤマダテンダーロイン山田蓮　山田レン木村拓哉　キムタク茶芯　栃木レザー　財布
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