  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
★レア品★　ティファニー　T　TWO ナロー　金銀コンビ　リング　指輪　メンズ
商品番号 W58652283835
商品名

★レア品★　ティファニー　T　TWO ナロー　金銀コンビ　リング　指輪　メンズ
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 16,800 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。地元の百貨店で購入したものですが、使っていただける方にお譲りいたします。【商品説明】TIFFANY＆CO.の定番リング、Tナローです。18金のゴールド（AU750）とシルバー925（AG925）のコンビでレア品です。素材：K18×SV925おおよその寸法：♯14.5※15号程度ですが14号よりです※リングゲージは明工舎の日本標準規格です。重さ：約7g程度付属品：箱・巾着【状態】小傷・小汚れの美品です。中古品ですので、使用に伴う小傷小汚れございますが、問題なく使用可能です。アルコール消毒済みです。真贋は問題ないと認識しておりますが、万が一偽物であった場合は、返品・キャンセル対応させて頂きますのでご安心ください。使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも中古品との認識の上、細かな傷や汚れ等お気にされる方はご購入をお控え下さい。ご使用の端末の設定により実物と画像の色味が異なる場合がございますのでご了承ください。AU750（18金）コンビなので、シルバー925のものよりワンランク上のお品になります。14.5-15号くらいなので、女性でしたら親指や人差し指、男性でしたら薬指か小指に合うかも知れません。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/moisture84469.html
http://narcologia.ru/goods/procurement871333.html
http://narcologia.ru/goods/protein970234.html
★レア品★　ティファニー　T　TWO ナロー　金銀コンビ　リング　指輪　メンズ
2023年最新】ティファニー tiffany 指輪の人気アイテム - メルカリ
★レア品★　ティファニー　T　TWO ナロー　金銀コンビ　リング　指輪　メンズ
Tiffany & Co. - TIFFANY&CO. ティファニー T TWO ナロー コンビ ...
★レア品★　ティファニー　T　TWO ナロー　金銀コンビ　リング　指輪　メンズ
TIFFANY&CO. ティファニー T TWO ナロー コンビ リング シルバー×ローズゴールド サイズ11号 正規品 / 30759
★レア品★　ティファニー　T　TWO ナロー　金銀コンビ　リング　指輪　メンズ
ティファニー T ナロー リング 18K ローズゴールド 幅 4.5MM | Tiffany & Co.
★レア品★　ティファニー　T　TWO ナロー　金銀コンビ　リング　指輪　メンズ
GINGER掲載商品】 【美品】WINGROCK ウイングロック フェザーリング ...
★レア品★　ティファニー　T　TWO ナロー　金銀コンビ　リング　指輪　メンズ
ティファニー T ナロー リング
★レア品★　ティファニー　T　TWO ナロー　金銀コンビ　リング　指輪　メンズ
美品 ティファニー TIFFANY&Co. T TWO ナローリング 750 925 リング 8.5号 スターリング シルバー AG 925 PG 750 K18 ゴールド コンビ 指輪
★レア品★　ティファニー　T　TWO ナロー　金銀コンビ　リング　指輪　メンズ
全品送料0円 tady&king タディアンドキング 先金 フェザーリング【定価 ...
★レア品★　ティファニー　T　TWO ナロー　金銀コンビ　リング　指輪　メンズ
AVALANCHEリング12号 開店祝い convextech.com
★レア品★　ティファニー　T　TWO ナロー　金銀コンビ　リング　指輪　メンズ
TIFFANY&CO ティファニー 指輪 T TWO ナロー リング K18 イエロー ...
★レア品★　ティファニー　T　TWO ナロー　金銀コンビ　リング　指輪　メンズ
Tiffany & Co. - TIFFANY&CO. ティファニー T TWO ナロー コンビ ...
★レア品★　ティファニー　T　TWO ナロー　金銀コンビ　リング　指輪　メンズ
ティファニー T ナロー リング
★レア品★　ティファニー　T　TWO ナロー　金銀コンビ　リング　指輪　メンズ
リング（指輪）｜メンズ | Tiffany & Co.
★レア品★　ティファニー　T　TWO ナロー　金銀コンビ　リング　指輪　メンズ
ティファニー T ナロー リング 18K ローズゴールド 幅 4.5MM | Tiffany ...
★レア品★　ティファニー　T　TWO ナロー　金銀コンビ　リング　指輪　メンズ
リング（指輪）｜メンズ | Tiffany & Co.

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru