★レア品★　ティファニー　T　TWO ナロー　金銀コンビ　リング　指輪　メンズ

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ご覧いただきありがとうございます。地元の百貨店で購入したものですが、使っていただける方にお譲りいたします。【商品説明】TIFFANY＆CO.の定番リング、Tナローです。18金のゴールド（AU750）とシルバー925（AG925）のコンビでレア品です。素材：K18×SV925おおよその寸法：♯14.5※15号程度ですが14号よりです※リングゲージは明工舎の日本標準規格です。重さ：約7g程度付属品：箱・巾着【状態】小傷・小汚れの美品です。中古品ですので、使用に伴う小傷小汚れございますが、問題なく使用可能です。アルコール消毒済みです。真贋は問題ないと認識しておりますが、万が一偽物であった場合は、返品・キャンセル対応させて頂きますのでご安心ください。使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも中古品との認識の上、細かな傷や汚れ等お気にされる方はご購入をお控え下さい。ご使用の端末の設定により実物と画像の色味が異なる場合がございますのでご了承ください。AU750（18金）コンビなので、シルバー925のものよりワンランク上のお品になります。14.5-15号くらいなので、女性でしたら親指や人差し指、男性でしたら薬指か小指に合うかも知れません。よろしくお願いいたします。