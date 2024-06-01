ヨネックス パワークッション65Z2 75周年モデル

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商品詳細
YONEX75周年モデルの廃盤です26cm購入してからあまり履いてません。紐色変えてます。不要なら申し付けくださいm(__)m
http://narcologia.ru/goods/recycling13114.html
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