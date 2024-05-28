9002 オースト　レッグ　Lサイズ　無双　折り財布　ブラック

中もレッグスキン使用の超高級財布カラー：ブラック 中も同じオーストレッグスキン使用で、同じ色です。☆Lサイズ横１２ｃｍ×縦9.５ｃｍ 幅約２ｃｍお札の縦幅が８ｃｍまでなので、１２ｃｍは、大きく余裕をもって、使えます。お札入れは2重で、1000円、10000円を分けて使えます。札入れは二重で、その奥にジッパー小銭入れがあります。ジッパー小銭入れ：お札入れの奥にジッパー式ポケットがあり、 お札の大きさぐらい開くので、大きく開き、いっぱい、入ります。カード入れは6仕切りですが、一仕切りに2枚以上、裏が、ポケットで、20枚以上、入ります。む‐そう〔‐サウ〕【無双】とは、財布の表と裏を同一の生地で仕立てること。また、そのもの。この商品は表も、裏もオーストリッチレッグ生地で仕上げています。ダチョウ（一般和名）；オーストリッチ商業名：Ostrich学名：Struthiocamelus脚部の皮は、レッグと呼ばれ、爬虫類に似たウロコ状の模様が特徴となっています。鳥の羽根は太古の昔から、貴重な装飾品として使用されてきましたが、オーストリッチの羽毛は、ステージ衣装、インテリア等に利用されています。 ★★★オーストリッチは、なぜ、人気？ オーストリッチ皮は一般に、丈夫だけではなく、使えば使うほど艶が出てきて、 つるつるしてきます。 一生を通してお使い頂ける商品です。白の折りたたみ式、専用ケース付です。ラッピングを希望は、無料で、致しますので、落札時にお申し付け下さい。



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