adidas Originals×BEDWIN ZX500 Mid 27.5cm

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商品詳細
adidasOriginals(アディダスオリジナルス)×BEDWIN\u0026THEHEARTBREAKERS（ベドウィンアンドザハートブレーカーズ）のZX500Midになります。カラー:Clay/Red表示サイズ:27.5cm箱付き状態：レザーのシワ、スレ、汚れ、ソールの減り等の使用感がございます。箱に破損がございます。中古品にご理解ある方のご購入をお願いいたします。仕事の都合で質問への返信、発送対応等が直ぐに出来なぃ場合がござぃますが、出来るだけ迅速に対応いたします。発送方法の変更には可能な限り柔軟に対応ぃたしますのでご相談下さぃ。カラー···グレースニーカー型···ミッドカット履き口···紐素材···本革柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント
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