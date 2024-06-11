ザリアルマッコイズ ベトジャン

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商品詳細
何度か着用しましたがほぼ未使用に近いです。身幅:56cm肩幅:48cm着丈:66cm袖丈:62cm#ミリタリー#USARMY#ジャングルファティーグ#ファティーグ#ユーティリティジャケット#スカジャン#テーラー東洋
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