COACH　財布カードケース二点セット

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商品詳細
COACH２つ折り財布カードケース二点セットです色 brown小銭入れは付いていないタイプですお札は二ヶ所入れれます新品未使用です付属は写真に写っているもののみです箱など×になります。返品交換不可値下げも、対応不可です
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